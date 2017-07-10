Эксперты успокоили мозырских дачников: домашних птиц убивает не чупакабра, а обычный хорек

Виновником расправы над сотней домашних птиц в Мозыре скорее всего был хорек, сообщили в эфире «Столичное телевидение».

Более 100 растерзанных бройлеров и уток нашла дачница на своем участке в Мозыре. Причем ни одна из них не была съедена. Теплицы были перерыты, а земля покрыта сотнями следов. Мозыряне винят в гибели домашних птиц чупакабру.

Государственный инспектор Мозырской межрайонной Государственной инспекции охраны животного и растительного мира прокомментировал инцидент: «Я больше склоняюсь к тому, что этот вред причинил лесной хорек. Являясь хищником достаточно агрессивным и дерзким, он осознает, что добычу свою не вытянет и съесть не сможет, но все равно, основываясь на инстинктах, способен убить достаточное количество птиц». По мнению специалиста, устроить кровавую бойню на дачном участке было под силу даже одному хорьку. Этого небольшого хищника легко недооценить. Для того чтобы попасть в курятник, ему достаточно маленького отверстия, а сильные лапы могут запросто справиться с нетолстой металлической сеткой.