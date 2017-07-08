В Мозырском лесхозе работники деревообрабатывающего комбината незаконно срубили 65 семенных деревьев

271 семенное дерево срубили лесопользователи на территории Могилевского и Мозырского опытного лесхозов.

Оба учреждения предоставили право на проведение сплошной рубки главного пользования сторонним организациям: в первом случае — деревообрабатывающему комбинату, во втором — крестьянско-фермерскому хозяйству. Их работники принялись валить лес, «забыв» о том, что некоторые деревья, согласно лесорубочному билету, вырубке не подлежат.

Так называемые «семенники» должны были остаться на лесосеках для естественного лесовосстановления. Сосны, ели, березы, осины, черная ольха — все эти деревья могли своими семенами засеять вырубленные участки, и уже через несколько лет на них бы подрастал новый лес.

Нарушения выявили в ходе проверок госинспекторы Мстиславской и Мозырской МРИ. Они установили, что на территории Вильчицкого лесничества Могилевского лесхоза незаконно срублено 206 семенных деревьев объемом 245 кубометров, а в Мелешковичском лесничестве Мозырского лесхоза — 65 деревьев объемом около 120 кубометров. Предприятия-заготовители будут привлечены к административной ответственности и возместят причиненный ущерб — 23,5 тысячи рублей и 8,6 тысячи рублей соответственно.



