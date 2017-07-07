С выпускного бала — на скамью подсудимых. 16-летний мозырский подросток подозревается в распространении гашиша

Выпускник одной из мозырских школ решил подзаработать на продаже психотропа из конопли — гашиша. Его взяли с поличным сотрудники наркоконтроля.

С выпускного бала — на скамью подсудимых. 16-летний мозырский подросток, который только окончил школу, подозревается в распространении наркотика — гашиша.

Оперативники задержали его во время проведения сделки прямо на улице. Несовершеннолетний отдал наркотик и получил на руки 30 рублей. Правоохранителям предстоит установить, был ли этот факт сбыта единичным, а также где несовершеннолетний брал гашиш на продажу.

Согласно уголовного кодекса, за незаконный сбыт наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.