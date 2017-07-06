Пьяный «бесправник» совершил лобовое ДТП в Мозыре

Около полуночи в Мозыре на улице Рыжкова произошло встречное столкновение автомобилей.
«На кургане улетело авто в кювет, много пластика на дороге, будьте бдительны... Причем большие куски с бампера грузовика...»
«Там переда нету... Водитель на бусе за остановку улетел...»
«Грузовик, поднимаясь с Рыжкова, выехал на встречку и в лобовую в "Спринтер"... "Спринтер" выкинуло аж за остановку... В грузовике оба пьяные, а в бусе у водителя перелом голени...», — такие сообщения от очевидцев появились в соцсетях, в группе «Хамство на дорогах Мозыря».
В ГАИ Гомельской области сообщили обстоятельства ДТП. По данным ГАИ, 5 июля примерно в 23:30 34-летний водитель, двигаясь за рулем Renault по ул.Рыжкова г.Мозыря со стороны ул.Ленинская в сторону ул.Ульяновская, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе.
«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ "Мозырская ЦРБ"», — сообщили в ГАИ.
В ГАИ также отметили, что водитель Renault не имел права управления, а также находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.
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