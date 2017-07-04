В Мозыре автомобиль сбил 10-летнего ребенка

В Мозыре автомобиль сбил десятилетнего мальчика, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 30 июня. Двадцатилетний водитель на автомобиле «Фольксваген Гольф» на улице Социалистической райцентра совершил наезд на десятилетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был помещен в реанимационное отделение Мозырской центральной районной больницы.