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В Мозыре автомобиль сбил 10-летнего ребенка

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  • 04 июля 2017, 11:54
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В Мозыре автомобиль сбил десятилетнего мальчика, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 30 июня. Двадцатилетний водитель на автомобиле «Фольксваген Гольф» на улице Социалистической райцентра совершил наезд на десятилетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был помещен в реанимационное отделение Мозырской центральной районной больницы.


БелТА

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