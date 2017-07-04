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Букмекерская контора «Пари-Матч» закрыла пункты приема ставок в Жлобине и Мозыре

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  • 04 июля 2017, 09:31
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Четыре пункта приема ставок на территории Беларуси закрыла букмекерская компания «Пари-Матч».

Прекратили свою работу пункты в Барановичах, Волковыске, Жлобине и Мозыре.

Как отмечается, в конце мая компания открыла сайт по приему ставок в России. В июне стало известно, что «Пари-Матч» закрывает все пункты в России, чтобы сосредоточиться на онлайне.

Не исключено, что со временем и у себя на родине будет отдано предпочтение виртуальным ставкам.

«Пари-Матч» — букмекерская сеть в Беларуси, основанная в 1993 году.


Naviny.by

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