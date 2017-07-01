Керамин 19 06 - 02 07:

В Мозыре парень пытался пронести гашиш в исправучреждение открытого типа

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  • 01 июля 2017, 13:17
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В Мозырский РОВД поступило сообщение из исправительного учреждения открытого типа № 21 о том, что при личном досмотре молодого человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков, в его рюкзаке обнаружили пять фрагментов неизвестного вещества коричневого цвета, по внешним признакам схожих с наркотическим средством, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Один из фрагментов вещества направили на анализ в химическую лабораторию.

Проведенная экспертиза установила, что предоставленный фрагмент — гашиш. Возбуждено уголовное дело.


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