В Мозыре парень пытался пронести гашиш в исправучреждение открытого типа

В Мозырский РОВД поступило сообщение из исправительного учреждения открытого типа № 21 о том, что при личном досмотре молодого человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков, в его рюкзаке обнаружили пять фрагментов неизвестного вещества коричневого цвета, по внешним признакам схожих с наркотическим средством, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Один из фрагментов вещества направили на анализ в химическую лабораторию.

Проведенная экспертиза установила, что предоставленный фрагмент — гашиш. Возбуждено уголовное дело.