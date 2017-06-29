Одна густера и два уголовных дела. В Мозырском районе браконьер дважды в течение дня попался инспекторам

Браконьер из Мозырского района дважды в течение одного дня попался инспекторам охраны животного и растительного мира. Улов горе-рыболова — 1 густера и два уголовных дела.

Дважды в одну воронку снаряд не попадает. Браконьер из Мозырского района на собственном опыте убедился в обратном. Горе-рыболова в течение одного светового дня дважды с поличным поймали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

В первый раз это произошло рано утром. Мужчина вместе с приятелем в рыболовных угодьях реки Припяти ловил сетью. Их общий улов — 150-граммовая густера. Вред, причиненный окружающей среде и стоимость рыбы, составили чуть более 24 рублей.

Однако житель деревни Лучежевичи менее года назад уже попадался на аналогичном правонарушении, и если в сентябре это была административка, то сейчас уже речь шла об уголовном деле. Но опытного браконьера повторное задержание не сломило, вечером он снова отправился на незаконный промысел и снова был задержан.