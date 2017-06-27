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«Костер, б..дь, ты вообще что-то делать будешь или нет?». Как главный тренер ФК «Славия» (Мозырь) воспитывает игроков — видеофакт

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  • 27 июня 2017, 16:31
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Главный тренер ФК «Славия» (Мозырь) во время матча чемпионата Беларуси в высшей лиге ругался на своего игрока. Видео показал телеканал «Беларусь 5».

«Костер, б..., ты вообще что-то делать будешь или нет?!» — кричал разъяренный Юрий Пунтус. «Костер» — это прозвище полузащитника «Славии» Игоря Кострова, легионера из Молдовы.


Еврорадио

Люди в материале: Юрий Пунтус (5), Игорь Костров (1)

Места: Мозырь (1692)

Метки: Общество (26729), Спорт (3805)

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