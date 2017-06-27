Жители Мозыря празднуют победу в кампании против аренды Припяти и передают эстафету борьбы Гомелю

Более двух месяцев мозыряне боролись против намерений власти сдать в аренду 91 километр реки Припять и более 300 гектаров пойменных озер.

Результатом стала инициатива профильного государственного ведомства — Министерства сельского хозяйства и продовольствия — вообще отказаться в Беларуси от аренды рек и каналов.

Но мозырская общественность не оставляет реку без заботы: 24 июня на берегу Припяти прошла очередная уборка мусора, что скопился там за время контроля за рекой арендаторов и государственных органов. Акция проходила в рамках международной кампании «Зробім!». На расстоянии береговой линии в 3 километра собрали более 12 кубометров различного мусора, который направили на переработку.

Стоит отметить, что буквально накануне акции активисты получили письмо из прокуратуры Гомельской области, в котором сообщается, что вопрос целесообразности заключения договора аренды реки с Мозырской организации Белорусского общества охотников и рыболовов будет пересмотрен. Обратить внимание на то, что сдавать реки в аренду не очень правильно, по словам исполняющего обязанности прокурора Гомельщины Александра Дроздова, заставил значительный общественный резонанс в вопросе аренды.





Именно на общественный резонанс обращали внимание и ответственные лица Минсельхозпрода, когда сообщали мозырском активистам о том, что на рассмотрение главы государства вынесен нормативный акт, который вообще отменит возможность аренды рек.

Основным вдохновителем кампании против аренды Припяти стал мозырский предприниматель Дмитрий Богачев. Он отметил в комментарии Гомельскому Зеленому порталу, что с самого начала был уверен в том, что люди имеют право сами распоряжаться природными богатствами своего региона и смогут отстоять свое право. Поэтому победа общественной кампании против аренды Припяти — это не случайность, а результат спланированных и организованных действий широкой общественности.

Одним из организаторов кампании стал и координатор инициативы «Зеленый дозор» по Мозырском регионе Павел Ноздря:

— Реки должны принадлежать всему народу, и наша компания, активные действия жителей Мозыря, Калинковичей, жителей сельских населенных пунктов обоих районов, а также наших земляков, которые живут в других регионах, показали, что люди могут добиться исполнения своего права решать судьбу таких значимых природных объектов, как реки. Сейчас появилась информация о намерениях властей в Гомеле сдать в аренду реку Сож. И мы, образно говоря, передаем гамяльцам эстафету борьбы за Сож. Надеемся, что им поможет и тот прецедент, который создали мы!