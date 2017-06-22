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В Мозыре парень влез в высоковольтный шкаф и получил 45% ожогов тела

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  • 22 июня 2017, 09:05
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12 июня в разгар рабочего дня под Мозырем на территории промзоны местные рабочие увидел парня в огне. Он буквально едва не сгорел заживо.

Очевидцы еще до приезда скорой сбили пламя. Оказалось, молодой человек проник либо пытался проникнуть в высоковольтный шкаф и получил сильнейший ожог током. Более 45 процентов тела. Медики строили неутешительные прогнозы, но, к счастью, на данный момент парень пришел в себя и уже общался с сотрудниками правоохранительных органов.

По факту следователи проводят проверку. Им предстоит ответить на ряд вопросов: кому принадлежит этот высоковольтный шкаф, почему к нему был открыт доступ посторонним и зачем молодому человеку понадобилось туда лезть.


ТК Мозырь

Места: Мозырь (1688)

Метки: Происшествия (10456), Область (4259)

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