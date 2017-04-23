В Мозырском районе большой участок Припяти отдают в аренду на 10 лет

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  • 23 апреля 2017, 14:30
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В Мозырском районе выставлены на торги участок реки Припять протяженностью 91 км и прилегающие пойменные водоемы общей площадью 302.6 га.

Газета «Жыццё Палесся» сообщает, что за аренду рыболовных угодий победителю ежегодно необходимо оплачивать 1.0 базовую величину за 1 км водотока и 0.1 базовой величины за 1 га прилегающих пойменных водоемов.

Победитель, с которым будет заключен договор аренды сроком на 10 лет, будет определен 22 мая.


gomel.today

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