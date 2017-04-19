Сажал виноград и раскопал могилу. Мозырский дачник обнаружил на своем участке останки человека

Мозырский дачник откопал на своем участке в деревне Загорины останки человека. Экспертиза установила: возраст захоронения от 70 до 90 лет. Скорее всего, это очередное эхо войны.

В тот день Анатолий Князев на своем дачном участке в Загоринах занимался традиционными весенними хлопотами. Дача в распоряжении его семьи с 90-х, как радивый хозяин, каждый кусочек своей земли знает вдоль и поперек, нетронутым оставался только этот участок, который граничит с соседним.

Лопата наткнулась на что-то твердое, поначалу думал, строительный мусор, оказалось — истлевший сапог, из голенища которого выпала человеческая кость. О страшной находке Анатолий Геннадьевич сообщил соседям. Те вначале не поверили, ведь это было 1 апреля.

Дачники позвонили в милицию. Дальнейшие раскопки проводились под контролем правоохранителей. В итоге обнаружили все фрагменты скелета человека. Экспертиза установила: останкам более 70 лет. На месте деревни Загорины во время Великой Отечественной базировалось одно из подразделений солдат вермахта. В конце войны в этом районе шли кровопролитные бои за освобождение Мозыря. Чей боец и боец ли, установить сейчас сложно. Можно только предполагать. Сохранились кости и часть сапог, труха деревянного гроба. Ни солдатского жетона, ни одной металлической пуговицы.