Видеофакт: в водохранилище под Лоевом произошел массовый замор рыбы

Рыбьи трупики повсплывали кверху брюхом.

Видеозапись с массовым замором на Днепро-Брагинском водохранилище появилась в телеграм-канале «Общество Гомель». Чем вызван мор рыбы — непонятно. Не исключено, что причиной стала нехватка кислорода в воде, доступ к которому перекрыт слоем льда.





Днепро-Брагинское водохранилище за последние годы сильно обмелело. Еще в 2016-м году наш колумнист Алексей Голубев писал об обмелении. В прошлом году сообщалось, что водоем будет сохранен, хоть и в меньшем объеме, чем был. Тогда говорилось, что на месте водохранилища могут создать семь водоемов с зонами отдыха

Днепро-Брагинское водохранилище создали в 1986 году для орошения полей.