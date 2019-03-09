Видеофакт: в водохранилище под Лоевом произошел массовый замор рыбы

  • 09 марта 2019, 13:08
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Рыбьи трупики повсплывали кверху брюхом.

Видеозапись с массовым замором на Днепро-Брагинском водохранилище появилась в телеграм-канале «Общество Гомель». Чем вызван мор рыбы — непонятно. Не исключено, что причиной стала нехватка кислорода в воде, доступ к которому перекрыт слоем льда.


Днепро-Брагинское водохранилище за последние годы сильно обмелело. Еще в 2016-м году наш колумнист Алексей Голубев писал об обмелении. В прошлом году сообщалось, что водоем будет сохранен, хоть и в меньшем объеме, чем был. Тогда говорилось, что на месте водохранилища могут создать семь водоемов с зонами отдыха

Днепро-Брагинское водохранилище создали в 1986 году для орошения полей.

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