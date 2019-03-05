Молодой мужчина утонул вместе с трактором в Лоевском районе

  • 05 марта 2019, 11:35
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3 марта житель Гомеля обратился в милицию с заявлением о пропаже 26-летнего брата.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, молодого человека начали искать в Лоевском районе, в одной из организаций которого он работал. Вскоре в реке нашли трактор, который принадлежал его отцу. Сам мужчина тоже нашелся — мертвым в кабине.

По предварительной информации, он ехал вдоль реки по проселочной дороге, не справился с управлением, съехал в воду и погиб.

По данному факту проводится проверка.

gomel.today
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Места: Лоев (213)

Метки: Происшествие (211), Область (6562), Авто (6414)

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