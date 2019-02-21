Жителя Лоева приговорили к 6,5 годам за домогательство после отсидки за изнасилование

За покушение на действия сексуального характера в отношении школьницы 59-летний уроженец Могилева приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Фигурант напал в октябре 2018 года на девочку, которая шла со школы, и сексуально домогался ее. Насильственно удерживая за руку, он поцеловал ее в щеку, прикасался к телу ниже талии. Эти действия были пресечены подошедшим прохожим.

Мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности на территории Могилевской, Гомельской, Минской областей. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование. За изнасилование несовершеннолетней он ранее отбыл наказание в виде 12 лет лишения свободы.