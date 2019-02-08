В Лоеве милиционеры спасли пенсионера от жуткой смерти

Инцидент произошел 7 февраля около 20.00. Сотрудники ОВД Лоевского райисполкома разыскивали местного правонарушителя по адресам, где он мог находиться. В одном из домов по улице Гагарина заметили сильное задымление.

Как рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника ОВД Дмитрий Марченко, в доме проживал одинокий пенсионер. Дверь была не заперта, в комнате стоял плотный дым. Сотрудники попробовали позвать мужчину. Оказалось, он не мог выйти из-за больных ног. Понимая, что находится в опасности, 62-летний пенсионер беспомощно лежал на кровати, накрывшись одеялом. В это время в грубке тлели дрова. Как позже выяснилось, родственники положили их туда, чтобы просушить, а трубу открыть забыли.

Сотрудники вывели мужчину на свежий воздух, вызвали скорую помощь и спасателей. Пострадавшего госпитализировали.