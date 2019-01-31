«Приобретите заранее!» В Лоевском районе в этом году пройдут 8 «Дней трезвости»

В Лоевском районе в этом году пройдёт аж восемь «Дней трезвости», сообщает Еврорадио. Приобрести алкоголь в такие дни можно будет только в кафе и только на разлив, а в магазинах полки с пивом, водкой и «плодово-выгодным» вином будут завешены — от соблазна подальше.

Но, вроде бы испугавшись масштабов борьбы с пьянством, лоевские чиновники оставили местным жителям лазейку. Они постановили, что приобрести алкоголь в «Дни трезвости» всё же будет можно — «для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств».





Чтобы получить в «День трезвости» временно запретную бутылку, нужно предъявить в магазине свидетельство о смерти или браке. И всё — трезвость отменяется! Тем, у кого на «день без водки» выпадает юбилей, так и вовсе повезло: на возможности приобретать алкоголь в то время, когда всем остальным это запрещено, можно будет ещё и подзаработать!

В Лоевском райисполкоме нашим вопросам искренне удивляются:

— Если у людей на этот день запланирована свадьба, продажа алкоголя будет осуществляться, — отвечают там. Но потом осторожно добавляют. — В объекте общественного питания, на разлив.

— Но если, например, кто-то хочет отпраздновать свадьбу дома? — переспрашивали мы.

— Так приобретите заранее! — подсказывают выход в райисполкоме.

В Лоевских магазинах понимания, кому и как можно будет продавать алкоголь в «День трезвости», нет.

«У нас такое первый год, — рассказывают Еврорадио в одном из магазинов. — Раньше только определённые дни были под запретом, вроде выпускных. Так что, как всё будет реализовано на практике, мы не знаем. Нас собирали, рассказали о восьми днях. Но саму бумагу по ограничениям ещё не приносили».





«Дни трезвости» в разных районах и городах Беларуси начали проводиться около десяти лет назад, после принятия закона «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта». В нём есть пункт, позволяющий запретить продажу алкоголя «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».

В Петрикове в 2019 году «трезвой» будет каждая последняя пятница месяца, то есть за год пройдёт до двенадцати «Дней трезвости». А самая курьёзная акция за это время прошла в 2016-м году в Барановичах — там 7-го апреля объявили «Полдня трезвости», с 0 до 14 часов. «Нужно выполнять показатели в торговле», — пояснили тогда Еврорадио полумеры в райисполкоме.

«Дни трезвости» в Лоевском районе в 2019-м году:

1. «Международный день борьбы с наркоманией» — 1 марта.

2. «Всемирный день здоровья» — 7 апреля.

3. «Международный день семьи» — 15 мая.

4. «День молодёжи» — 30 июня.

5. «День профилактики алкоголизма» — 7 июля.

6. «Всемирный день предотвращения самоубийств» — 10 сентября.

7. «День матери» — 14 октября.

8. «Всемирный день борьбы со СПИДом» — 1 декабря.