Как лоевская мать Тереза помогает одиноким старикам

Мария Семеновна и сама не сразу влилась в эту профессию, требующую огромной самоотдачи и самопожертвования. Детство ее прошло в деревне Исаковичи. Было оно в первое послевоенное десятилетие не щедрым на лакомства и наряды, росла в обычной сельской семье, где всего добивались трудом. Много работала, помогала маме, пережившей угон и рабский труд в Германии. Слушала непростые исповеди сельчан о житье-бытье, впитывала их сердцем.





Сразу после школы стала работать портнихой в Речице, потом работала в Лоеве, а после замужества и рождения первенца перебралась с мужем в Гомель. Судьба повернула так, что пришлось пережить развод, вернуться в райцентр. 11 лет Мария ухаживала за больной мамой. Можно представить, сколько доброты, сострадания в ее сердце: уход за стариками постепенно стал главным в ее трудовой жизни. Летом 2019 года социальный работник Мария Белогирина отметит 30-летие своей работы на непростом посту.

— На Лоевщине услуги социальной помощи на дому предоставляются 342 пожилым гражданам и инвалидам. Помимо горпоселка, обслуживанием охвачена 31 де ревня. В райцентре многие старики мечтают, чтобы к ним в качестве помощницы пришла Мария Семеновна.Мы называем ее лоевской матерью Терезой, — подчеркивает Екатерина Волосевич, директор территориального центра социального обслуживания населения. — Совестливая, душевная, просто создана для этой работы. Умеет найти подход к любому подопечному. Представляете, иногда больные бабушки звонят ей и просят переночевать. И она выполняет такие просьбы. Мария Семеновна особенный человек!

Общаемся с ней в короткие минуты: Белогирина пришла в поликлинику, чтобы выписать рецепты на лекарства своим бабушкам и дедушкам. Теперь их у нее 10, живущих на разных улицах горпоселка. У каждого зрелого пенсионера свой характер, проблемы со здоровьем и в общении. Старость обнажает, к сожалению, нелучшие проявления нравов, но надо знать Марию Семеновну: нет того характера, подход к которому не отыщет!

Направили ее обслуживать бабушку, которая смогла поссориться с прежним соцработником. И из-за чего? Из-за банальной резинки для белья. Соцработник приобрела целый моток этого добра. Бабуле не понравилось: мол, зачем ей столько?

Выслушав исповедь новой подопечной, Семеновна рассудила, кто прав. «Вы ведь просили соцработника купить вам резинку. Человек и выполнил просьбу. Вы же не говорили конкретно, сколько сантиметров. А на рынке резинку мотками продают». Бабушка парирует: нет в доме сантиметра, чтобы обмериться. «Так вы бы могли нитками это сделать и отдать ей нитки». И убедила бабусю, что просьбу свою надо формулировать четко. «Ой, Маруська, ты ж і праўду кажаш», — смилостивилась подопечная.

В рассказах Марии Семеновны юмор перемежается с теплом воспоминаний о стариках. Вспоминает, как приходила убирать у бабушки, которая зимовала в доме с козами, так любила своих животных. Даже отказалась от предоставляемого ей жилья, только бы не расставаться с воспитанницами. Зная, как непросто старушке выживать на небольшую пенсию, соцработник периодически подкармливала ее. Козочек доила, сено помогала переносить. Когда начались проблемы с грубкой, наняла рабочих, чтобы отремонтировали. Потом сама дымоход чистила. И в последний путь проводила бабушку.

У Марии Семеновны трое сыновей, четверо внуков. О себе заботиться недосуг. Рада, что в конце концов удалось газ провести в свой дом на Луговой. Живет мечтой о косметическом ремонте. А пока торопится к дедуле, оставшемуся без жены, чтобы картошки начистить — это у него хуже всего получается. Бабушке, ветерану педагогического труда, надо достать овощи из подвала, еще одной подопечной — помочь растопить печку. Из этих забот соцработника Белогирину вырывает телефонный звонок самой нетерпеливой: «Марийка! Жду тебя очень, чтобы постельное белье сменила!»

Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг она постоянно пополняет своим неравнодушным отношением к людям. Пропылесосит, пыль протрет, пол помоет, газовую плиту и ванну почистит два раза в неделю вместо прописанного в перечне одного. Не соблюдает и временные рамки своих обязанностей по уходу. Вот и сравнивают ее с матерью Терезой.

Нормы на ряд услуг

Вынос мусора — 3 раза в неделю (до 7 кг)

Покупка и доставка на дом продуктов — 3 раза в неделю (до 7 кг)

Доставка топлива из хранилища — 3 раза (до 7 кг)

Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и доставка на дом — 1 раз в месяц (до 7 кг)

На Лоевщине в настоящее время 4110 пенсионеров, из них 1646 — одиноко проживающие. На надомном обслуживании отделения соцпомощи на дому территориального центра — 88 человек