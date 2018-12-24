В Лоеве женщина принесла в обменник банкноту банка приколов

  • 24 декабря 2018, 09:16
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Жительница поселка в одном из банков подала кассиру четыре купюры РФ для обмена. Среди них оказался и билет банка приколов с характерным оформлением и надписью.

Женщина почему-то не обратила на это внимание. Зато бдительная кассир не только обратила внимание, но и сообщила об инциденте в милицию. Женщину задержали для разбирательства.

 Выяснилось, что ее муж работает в России. Перед праздниками выплатили зарплату. Мужчина разменял купюру достоинством 5000 российских рублей на более мелкие. Помогли в этом ему его же коллеги. Совершенно не подозревая, что одна из банкнот игрушечная, лоевчанин вернулся с заработков домой, жена взяла деньги, чтобы обменять и сделать покупки, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Милиция призывает при обращении с иностранной валютой и не только быть внимательными и не попадать в казусные ситуации.




Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Лоев (205)

Метки: Происшествия (13583), Область (6334)

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