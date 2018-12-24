В Лоеве женщина принесла в обменник банкноту банка приколов
- 24 декабря 2018, 09:16
- 2178
- 0
Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
Места: Лоев (205)
Метки: Происшествия (13583), Область (6334)
«Помогла» зятю. Стало известно, в чем обвиняют экс-председателя комитета экономики Гомельского облисполкома
«Бабла мало,мерседесов нет, телки на задне...» Видеооператор случайно снял, что конспектирует чиновник во время совещания у Лукашенко
«Цветы друг другу мы не дарим». Откровенный рассказ о том, где в Гомеле знакомятся и куда ходят на первое свидание гей-пары
Финансовая милиция разыскивает гомельчанина, который должен банку миллион долларов
МТС, velcom и life:) закрывают безлимиты для новых абонентов. Почему?
В Беларуси будут по-новому выдавать и оформлять больничные. Что меняется
Новости партнеров