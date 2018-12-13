Экс-председатель Лоевского райисполкома приговорен к семи годам за взятки

  • 13 декабря 2018, 12:51
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Фото: TUT.BY

Суд Речицкого района приговорил за коррупцию бывшего председателя Лоевского райисполкома к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, сообщили корреспонденту БелТА в суде Речицкого района.

Бывшего руководителя задержали осенью 2017 года. В то время он уже не был в должности председателя Лоевского райисполкома. Мужчина обвинялся в получении взяток и превышении служебных полномочий. В ходе судебных слушаний обвиняемый вину не признал.

Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-руководителя виновным по ч.2, 3 ст. 430 и ч.3 ст. 426. Он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и функций представителя власти, сроком на пять лет. В доход государства взыскана сумма в размере Br1 тыс. 873. Кроме того, удовлетворены гражданские иски шести субъектов хозяйствования.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке.




БелТА
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Места: Лоев (204), Речица (1399)

Метки: Криминал (11083), Область (6304), Главное (6591)

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