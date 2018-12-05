Хотел завести под мост, предлагал деньги. Стали известны подробности инцидента в Лоеве, когда дважды судимый за изнасилование мужчина приставал к 13-летней девочке

  • 05 декабря 2018, 10:51
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В октябре в Лоеве задержали 59-летнего мужчину, который приставал к 13-летней девочке. Избежать трагедии помогла случайность: мимо проходил знакомый семьи, который, став свидетелем конфликта, тут же бросился на выручку.

В тот день мужчина во время обеденного перерыва вышел по делам и тут же увидел подозрительную картину: неизвестный схватил девочку за руку, а та плакала и вырывалась. Не оставшись в стороне от чужой беды, Андрей отправился разбираться и неожиданно для себя узнал в плачущем ребенке дочь своих друзей.

Неизвестный, не ожидавший вмешательства третьих лиц, тут же ретировался.

Как же на самом деле обстояли дела, Андрей Глезов.рассказал «Комсомольской правде». Выяснилось, что 59-летний мужчина, дважды сидевший за изнасилование, хотел потрогать ребенка за интимное место. Взамен же предлагал девочке воспользоваться его картой: купить что-нибудь в магазине или перевести деньги на счет мобильного телефона. На очной ставке он признался, что хотел завести ребенка под мост, рядом с которым они тогда и находились.

Мужчине в очередной раз светит большой срок. Он может оказаться за решеткой сроком от 8 до 15 лет.




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