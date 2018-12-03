В Лоеве мужчина, дважды судимый за изнасилование, схватил девочку, та плакала и вырывалась. Помог случайный прохожий

В октябре случайный прохожий оказался в нужное время в нужном месте. Андрей Глезов не остался в стороне, видя конфликт между мужчиной и плачущей девочкой, и, возможно, тем самым спас ребенка. Оказалось, что мужчина — вовсе не отец, а дважды судимый за изнасилование рецидивист.

Подробности инцидента сообщил местный портал «Лоевский край». Выйдя во время обеденного перерыва по делам, Андрей Глезов увидел странную пару — мужчина держал за руку девочку, а та вырывалась и плакала. Когда он подошел в ним, мужчина, с которым ребенок, как оказалось, не был знаком, тут же сделал ноги. При этом он выхватил у школьницы банковскую карту, которую настойчиво пытался дать ребенку.

Родители, узнав о произошедшем, тут же сообщили в милицию. Выяснилось, что за плечами злоумышленника большой криминальных опыт: он не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование.

Какие цели преследовал незнакомец, предстоит разобраться следствию. Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении изнасилования несовершеннолетней. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет тюрьмы.