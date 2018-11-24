В Лоевском районе мужчина провалился под лед

  • 24 ноября 2018, 12:31
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Первый лед — опасный самый. ОСВОД бьет тревогу, в регионе любители зимней рыбалки начали массово выходить на водоемы. Такая поспешность уже привела к первым жертвам.

Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети которые сковало льдом.

К слову, работать представителям ОСВОДа станет проще. В их арсенале появилось судно на воздушной подушке. Мощный мотор позволяет развивать скорость до 120 км/ч, причем лодка может двигаться по воде, льду и даже пересеченной местности. Пока такая лодка в регионе одна. В следующем году планируется использовать ее по всей области. Для этого приобретут транспорт повышенной проходимости и специальный лафет.

Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети которые сковало льдом.

К слову, работать представителям ОСВОДа станет проще. В их арсенале появилось судно на воздушной подушке. Мощный мотор позволяет развивать скорость до 120 км/ч, причем лодка может двигаться по воде, льду и даже пересеченной местности. Пока такая лодка в регионе одна. В следующем году планируется использовать ее по всей области. Для этого приобретут транспорт повышенной проходимости и специальный лафет.




ТРК Гомель
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Места: Лоев (201)

Метки: Происшествия (13412)

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