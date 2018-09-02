Семье из Лоева, на помощь которой беларусы собирали деньги, отдали 3-месячного Максима

31 августа Алесе Фоминых и Андрею Ковзику из Лоева вернули 3-месячного Максима. Малыша в приют забрало государство — из-за бедности родителей, передает Радыё Свабода.

После резонанса в СМИ неравнодушные организации и белорусы помогли семье. Требования комиссии по делам несовершеннолетних — отремонтировать дом, провести воду, заменить газовую плиту, запастись дровами были выполнены.

«В четверг была комиссия. Все проверили, сказали, что мы молодцы — выполнили все требования. Обещали отдать Максима. Он был в приюте в Гомеле. Вчера, 31 августа, сына нам привезли», — рассказала Алеся Фоминых.

Семья очень благодарна всем белорусам, которые не остались равнодушными, морально и материально помогли им.





Напомним, 34-летняя Алеся Фоминых родила первенца 10 мая. Беременность была нелегкой, женщина много времени проводила в больницах. После рождения у Максима обнаружили порок сердца, поэтому малыша с матерью оставили в больнице. Дома в Лоеве он до сих пор не был. Сначала — из-за болезни, потом ребенока забрали в приют по решению комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома.

Причинами изъятия Максима чиновники назвали то, что его отец злоупотреблял алкоголем, в доме — антисанитария, запущенный огород, минимальный запас детской одежды, посуды. Чиновники прописали в решении, что родители «своим поведением лишают ребенка минимальных социальных благ, необходимых для полноценного развития», в семье «отсутствует какой-либо доход», нет водопровода.





Алеся Фоминых объясняла Радыё Свабода, что до беременности работала уборщицей, имела зарплату 200 рублей. Гражданский муж временно не работал. Он попадал в поле зрения милиции из-за злоупотребления алкоголем. После рождения малыша Андрей прошел лечение от алкоголизма, устроился на работу.

Жительница Лоева признает, что жилищные условия не были в семье наилучшими, но причина этому — мизерные зарплаты, отсутствие работы в райцентре.

Молодую семью неоднократно посещали комиссии, которые требовали выполнения ряда условий. После замечаний чиновников Алеся с Андреем сделали небольшой ремонт, купили новую газовую плиту, переделали печку и дымоход — согласно требованиям пожарных, заготовили дрова.

На проведение водопровода деньги перечислила благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие». Обещает оказать помощь и общественное объединение Rotary Club Minsk Сity. Они в ближайшее время посетят семью — привезут необходимые вещи для матери и ребенка.