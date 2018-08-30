Семья из Лоева выполнила требования. Но сына им не вернули

Семья Алеси Фоминых и Андрея Ковзика, у которой власти изъяли трехмесячного сына Максима, выполнила на данный момент требования органов опеки. Но ребенка родителям пока не вернули.

34-летняя Алеся Фоминых родила первенца 10 мая. Из-за тяжелой беременности она часто лежала на сохранении. После родов у мальчика обнаружили порок сердца, и он пробыл более двух месяцев с матерью в больнице.

Потом мальчика изъяли из семьи по решению Лоевского райисполкома и отправили в Дом ребенка. Мать и отца Максима признали обязанными лицами.

Причинами изъятия ребенка назвали то, что его отец злоупотреблял спиртным, в доме — антисанитария, запущенный огород, минимальный запас детской одежды, посуды, родители «своим поведением лишат ребенка минимальных социальных благ, необходимых для полноценного развития». Кроме того, у семьи «отсутствует какой-либо доход» и нет водопровода.





Алеся Фоминых в комментарии Naviny.by объяснила, что причина всему — материальное положение семьи, низкий доход. До декретного отпуска женщина работала уборщицей, получала около 200 рублей. Ее гражданский муж в то время не работал, но сейчас уже трудоустроен — также с зарплатой в пределах 200 рублей.

Жительница Лоева признает, что жилищные условия в доме были не очень хорошими, но виной тому — низкий доход и отсутствие работы в райцентре.





После замечаний чиновников молодая семья сделала небольшой ремонт, купила новую газовую плиту, переделала печку и дымоход, создала запас дров, купила детские вещи. Провести воду самим получилось. На это у семьи не было денег.

После того, как об истории Алеси, Андрея и маленького Максима сообщили средства массовой информации, несколько общественных и благотворительных организаций взялись помогать семье из Лоева.

21 августа на проведение водопровода средства перечислила благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие». В этот день семью также посетила очередная комиссия из местных чиновников, которые, по словам Фоминых, обещали вернуть ребенка после подвода к дому воды.

Обещает оказать помощь и общественное объединение Rotary Club Minsk Сity. Они собирают необходимые вещи для матери и ребенка.

Неравнодушные белорусы перечислили семье деньги.

24 августа Лоевский райжилкомхоз провел воду во двор семьи. В этот же день состоялась комиссия в райисполкоме. На нее была приглашена Алеся Фоминых.

Женщина рассказала, что ей выдвинули новые требования — скосить траву во дворе, завершить работы по благоустройству колонки с водой и изменить размер металлической плиты у печки (согласно требованиям пожарной безопасности данная плита должна иметь размер 50 на 70 см, а у Алеси она — 50 на 50 см). Также комиссия постановила дополнить дымоход четырьмя кирпичами.

Все эти недоделки молодая семья исправила.

В понедельник, 28 августа, семью вновь посетила комиссия с проверкой. Чиновники пообещали, что в начале сентября «будет решаться вопрос о возврате Максима». Хотя ранее в комментарии журналистам заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома Людмила Журавская обещала, что «когда вопросов не будет — ребенка вернут в семью в ближайшее время».

30 августа на просьбу корреспондента Naviny.by прокомментировать ситуацию с возвратом мальчика в семью Людмила Журавская заявила, что «я по телефону никаких интервью не даю».

Сейчас Максим находится в Доме ребенка. Власти обязали родителей выплачивать государству средства на содержание их ребенка — 280 рублей в месяц.