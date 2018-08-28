В тот день у него был выходной. Стали известны подробности гибели 48-летнего комбайнера, которого убило током на поле в Лоевском районе

  • 28 августа 2018, 11:46
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В воскресенье в Лоевском районе 48-летнего комбайнера убило током на поле. Но, как выяснилось, в тот день у мужчины был выходной, однако он воспользовался комбайном, чтобы собрать урожай на своем приусадебном участке.

Судмедэсперты сообщили подробности трагедии. «По предварительной информации, в какой-то момент комбайн сломался, и чтобы помочь в ремонте, владелец участка забрался на кабину, приблизившись на недопустимое расстояние к высоковольтной линии с напряжением 110 киловольт»— сообщили в ведомстве.


К моменту приезда медиков, мужчина был уже мертв.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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Места: Лоев (190)

Метки: Происшествия (12743), Область (5874)

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