В Лоевском районе при уборке урожая погиб мужчина

  • 27 августа 2018, 09:44
  • 5140
  • 1


26 августа в Лоевском районе погиб 48-летний мужчина. Причиной смерти стало несоблюдение правил работы в охранной зоне линий электропередачи. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель «Белэнерго».

В деревне Уборок Лоевского района Гомельской области под напряжение в пролете между опорами линии (110 000 вольт) попал 48-летний житель данной деревни.

Как рассказал очевидец происшествия, комбайнер, погибший находился на комбайне во время уборки зерновых и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего. Обстоятельства случившегося расследуются.


TUT.BY
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Лоев (189)

Метки: Происшествия (12733), Область (5871), Главное (6232)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое