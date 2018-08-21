«Максима забрали, потому что мы бедные». Католики проведут воду в дом маме из Лоева, у которой забрали трехмесячного малыша. После этого ребенка обещают вернуть
21 августа 2018, 17:36
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Католическая организация оплатила проведение воды в дом.
Гомельская благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» помогает бедной семье из городского поселка Лоев в Гомельской области вернуть ребенка, отобранного органами опеки. Организация оплатила проведение воды в дом, чтобы выполнить условия для возвращения новорожденного Максима, рассказали Katolik.life в благотворительной миссии.
Речь идет о той самой семье, о которой недавно узнала вся страна. Независимая пресса рассказала о проблеме Алеси Фоминых и Андрея Ковзика, у которых забрали сына Максима. Гражданские супруги живут бедно, работают на низкооплачиваемых должностях, поэтому не могут выполнить все условия, поставленные комиссией райисполкома, для обеспечения ребенка.
Ранее семья находилась в социально-опасном положении — Андрей злоупотреблял алкоголем. Однако во время беременности Алеси супруг перестал пить, закодировался, устроился на работу и выполнил почти все требования, которые касаются ремонта и обеспечения ребенка. Только на одно дело у семьи не хватило денег — на проведение в дом воды.
— Это ребенок для нас долгожданный, мне тяжело дались роды, я выстрадала его. А сейчас мне разрешают видеть его только полчаса в день. Максима забрали, потому что мы бедные, а теперь еще и требуют платить за него государству, — плачет Алеся.
После резонанса в обществе в райисполкоме пошли навстречу молодой семье и пообещали, что вернут новорожденного сразу после того, как в доме появится вода. Неравнодушные люди перечислили супругам деньги, но для проведения водопровода большей части суммы не хватало.
Узнав о проблеме, в «Каритас-Милосердие» решили помочь бедной матери, которая, кстати, является православной, и оплатили проведение воды в дом. В ближайшие дни работа должна начаться.
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