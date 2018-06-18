Лоевский милиционер на ходу остановил иномарку, за рулем которой был пьяный дебошир

Днём 15 июня в оперативно-дежурную службу Лоевского РОВД поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала о том, что дома пьяный бывший муж, 1952 года рождения, устроил скандал. На место был направлен милицейский наряд.

Спустя пару минут в милицию вновь позвонила взволнованная женщина. Оказалось, дебошир сел за руль машины и выехал в неизвестном направлении. Дополнительно к месту происшествия был направлен наряд ГАИ.

При подъезде милиционеры на соседней улице заметили иномарку, которой управлял пьяный скандалист. На неоднократные требования сотрудников остановиться, тот никак не реагировал, продолжая колесить по улицам, на которых находились и стар, и млад.

В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток улиц. Этим воспользовался проживающий недалеко милиционер-водитель РОВД старшина милиции Сергей Залужный, который находился на выходном дне. Он вышел на улицу на звук сирены. Сотрудник на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель, вынудив нарушителя остановиться. В это время подоспели и коллеги.





В отношении лоевчанина было составлено ряд административных протоколов за совершенные правонарушения.