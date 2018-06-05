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Видеофакт. В Лоеве спасатели тушили пылающий жилой дом

  • 05 июня 2018, 15:46
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В ночь на 5 июня в Лоеве произошел пожар в жилом доме.

Сообщение о ЧП на улице Шевелева поступило спасателям в 0:28. К моменту прибытия подразделений МЧС крыша деревянного дома была полностью охвачена огнем.

Пожар был оперативно ликвидирован.

Пострадавших в ЧП нет. Уничтожена кровля, повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия дома.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает МЧС.


Naviny.by
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Места: Лоев (180)

Метки: Происшествия (11989), Область (5569)

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