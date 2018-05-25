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«Последствия непредсказуемы». Синоптики рассказали про смерч под Лоевом

  • 25 мая 2018, 14:44
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Смерч может стать причиной серьезных разрушений, а траектория движения воронки непредсказуема.

24 мая жители деревень Стародубка и Уборки Лоевского района Гомельской области стали свидетелями смерча. На видео очевидцев столб пыли диаметром до сотни метров перемещается по вспаханному полю, а местные жители спорят, сможет ли смерч поднять в воздух колхозных коров, которые пасутся неподалеку.

Naviny.by уточнили у специалистов Белгидромета, откуда в Беларуси взялся смерч и насколько такие явления могут быть частыми.

«Это достаточно редкое явление для Беларуси, — отметил начальник отдела метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Документальных подтверждений сейчас становится больше, потому что есть энтузиасты, готовые снять это на телефон. Появление смерча связанно с образованием мощных кучево-дождевых облаков. Грозы, ливни, шквалы, град — это явления одного порядка. Мощное облако, у которого есть своя циркуляция, за счет большой энергии успевает создавать завихрения у поверхности земли».

Смерч может стать причиной серьезных разрушений, считает специалист. А людям, снимающим Это природное явление на видео, стоит быть осторожнее, поскольку траектория движения воронки непредсказуема.

«Деревья может поломать, поднимет ли коров, тут сказать сложно. А в целом последствия могут быть непредсказуемы, до сих пор до конца не изучена скорость вращения воронки, которая пока оценивается по косвенным признакам», — сказал специалист.

Последний раз похожее явление фиксировали в Беларуси в 2016 году в Витебской области. Тогда на Шарковщине смерч серьезно повредил несколько домов — снес крыши, разбил окна.


Naviny.by
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