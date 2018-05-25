В Лоевском районе вихрь угодил в объективы смартфонов — фото, видео

24 мая между деревнями Уборок и Малиновка очевидцы засняли песчаный вихрь.





Пугающими кадрами природного явления поделились читатели «Сильных Новостей». Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля прогревается солнечными лучами. Холодные потоки воздуха ударяются о поверхность, нагреваются и поднимаются вверх.

Как рассказали синоптики, раньше такие явления были редкостью для нашей страны, но из-за потепления климата вихри встречаются все чаще, особенно в Гомельской области.