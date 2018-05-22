В Лоевском районе обнаружили 72 мины времен Великой Отечественной войны

Вначале две минометные немецкие мины калибра 81 мм обнаружил военнослужащий войсковой части 1242 в лесном массиве неподалеку от деревни Тростенец. Об этом были поставлены в известность саперы пиротехнической группы войсковой части 5525.

— Они прибыли на место, внимательно обследовали прилегающую территорию и извлекли еще семьдесят немецких мин времен Великой Отечественной войны со взрывателями, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — Можно предположить, что на месте опасных находок находился минометный расчет. Впоследствии боеприпасы были уничтожены на полигоне.

Лоевский район — арена активных боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Здесь произошла знаменитая битва за Днепр, которая положила начало освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она сопровождалась большими людскими потерями как с одной, так и с другой стороны. Боеприпасы того времени, залегающие в земле, в лесах, то и дело напоминают о тех событиях.