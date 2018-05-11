«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного

В деревне Севки Лоевского района в ночь на 9 мая, по предварительной информации, совершил суицид ученик 11-го класса Бывальковской школы.

Парень окончил в родной деревне Севки девять классов и продолжал образование в школе в соседней деревне. До выпускного ему оставалось около месяца.

Знакомые парня говорят, он по характеру он был спокойный, все его знали только с положительной стороны. По разным версиям, у подростка были проблемы с девушкой, а также тяжелое материальное положение в семье.

В социальной сети «ВКонтакте» школьник оставил статус «Прощайте. С вами хорошо, но одному будет лучше».

В Управлении Следственного комитета по Гомельской области происшествие в деревне Севки пока не комментируют.

Источник БелаПАН сообщил, что после трагедии чуть не уволили администрацию школы — директора и завуча.

«По мнению начальства, во всем виноваты мы, учителя. Мы должны чуть ли не жить в неблагополучных семьях, постоянно контролировать их и отвечать за всё, что там происходит», — отметил собеседник.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Лоевского райисполкома Татьяна Лагуто в комментарии для БелаПАН отметила, что «никто из администрации не уволен, все работают».

В Бывальковской школе подтвердили, что директор Владимир Колос на месте и исполняет свои обязанности.