В Лоевском районе жителю Речицы стало плохо за рулем, он врезался в дерево и умер

  • 02 мая 2018, 12:25
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Водителю стало плохо за рулем и управляемая им Mazda врезалась в дерево. Подробности ДТП, которое произошло в Лоевском районе на автодороге Лоев — Речица 29 апреля, abw.by сообщили в ГАИ Гомельской области:

— Примерно в 10 часов 20 минут 64-летний водитель, житель г. Речицы, двигаясь за рулем автомобиля Mazda 323 в направлении г. Речицы, почувствовал ухудшение физического состояния, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте происшествия.





abw.by
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