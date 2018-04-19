Уроженцы Лоевщины, задержанные в Витебской области за нападение на магазин, ранее совершили резонансное преступление в России

Российские полицейские совместно с белорусскими коллегами раскрыли резонансное преступление с участием белорусов.

25 марта в Пскове двое неизвестных, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили телефон и скрылись. Спустя всего четыре дня злоумышленники напали на продавщицу сельского магазина в Витебской области и присвоили себе около сотни белорусских рублей, спиртное, сигареты и шоколадки. Преступный почерк был похож — налетчики снова угрожали чем-то похожим на пистолет, а один из них даже укрыл лицо маской.

Белорусская милиция оперативно задержала злоумышленников на остановке в деревне неподалеку. Учитывая близость границы, сотрудники МВД предупредили российскую полицию.

Псковские полицейские связались с коллегами из Беларуси и выяснили, что злоумышленников задержали в Россонском районе. Следствие установило, что бандиты причастны к разбойному нападению в Пскове.

Подозреваемые — безработные и ранее судимые уроженцы Лоевского района 34 и 46 лет. У них изъяли деньги и телефон, похищенный у псковича, сообщает vluki.ru. Сейчас проверяется возможная причастность задержанных к другим преступлениям на территории сопредельных государств.