Уроженцы Лоевщины, задержанные в Витебской области за нападение на магазин, ранее совершили резонансное преступление в России
- 19 апреля 2018, 13:40
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Председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницу уже неделю не могут найти. Куда исчез топ-чиновник?
Источники сообщают, что Александра Ситницу, экс-председателя Гомельского райисполкома, задержали в России
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