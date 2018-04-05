Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

Уроженец Лоева угодил в громкое ДТП в Минске, а потом сбежал в РФ

  • 05 апреля 2018, 12:53
  • 753
  • 0



ДТП случилось 7 октября прошлого года в столице на улице Кальварийской. «БМВ», за рулем которого находился выпивший лоевчанин, сначала столкнулся с осветительной мачтой, а потом с автомобилем «Опель». Водитель «Опеля» получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщает СК, 29-летнему уроженцу Лоева инкриминируются две статьи: «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения» и «заведомое оставление в опасности».


Обвиняемый Вячеслав Корнеевец является гражданином России. Сейчас он объявлен в розыск, а в отношении него вынесено постановление о заключении под стражу. Следствие направило международное поручение об оказании международной помощи по уголовному делу в соседнюю страну.

Водитель «Опеля» дал показания по ДТП. Сейчас он выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно. Материальный ущерб ему возместили представители обвиняемого.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Лоев (173)

Метки: Авто (5127), Криминал (9654), Область (5308)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/04 - 06/04:

Самое читаемое