Уроженец Лоева угодил в громкое ДТП в Минске, а потом сбежал в РФ

ДТП случилось 7 октября прошлого года в столице на улице Кальварийской. «БМВ», за рулем которого находился выпивший лоевчанин, сначала столкнулся с осветительной мачтой, а потом с автомобилем «Опель». Водитель «Опеля» получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщает СК, 29-летнему уроженцу Лоева инкриминируются две статьи: «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения» и «заведомое оставление в опасности».





Обвиняемый Вячеслав Корнеевец является гражданином России. Сейчас он объявлен в розыск, а в отношении него вынесено постановление о заключении под стражу. Следствие направило международное поручение об оказании международной помощи по уголовному делу в соседнюю страну.

Водитель «Опеля» дал показания по ДТП. Сейчас он выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно. Материальный ущерб ему возместили представители обвиняемого.