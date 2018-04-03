«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?
03 апреля 2018, 11:17
2047
4
«Лоевское море» — малая родина тысяч жителей одного из самых маленьких районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незаурядный объект мелиоративной системы или проблемное водохранилище? В 70-х сюда вложили огромные государственные средства и создали водоем для орошения 19 тысяч гектаров сельхозугодий. Это была и Мекка для рыбаков. Однако со временем от моря осталось лишь одно название.
Возможно ли вернуть к жизни водохранилище? Выяснял Александр Добриян.
На гербе Лоева плещут волны. Город на Днепре всегда был связан с водой, а в конце XX века здесь и вовсе появилось собственное море. Его судьба — едва ли не самая популярная тема в разговорах лоевчан.
Василий Башлаков, житель Лоева:Конечно, разговор этот идет каждый год среди местного населения. Там речичане, светлогорцы, гомельчане — приезжают люди на рыбалку. А оно уже высохло практически, там даже рыбачить негде.
Сергей Гавриленко видел «лоевское море» полным до краев. В 1987 молодой гидролог пришел работать на водохранилище. Говорит, все с самого начала шло не так.
Сергей Гавриленко, заместитель генерального директора «Гомельмелиоводхоза»:
Первоначально была построена мелиоративная система в 60-70-е, а потом в 1987 году водохранилище. Вот эта нестыковка привела к этому. Необходимо было провести реконструкцию всех мелиоративных систем.
Вода по каналам просто скатывалась обратно в Днепр — без эффекта для сельхозугодий. Планы реконструкции мелиоративной системы остались на бумаге: по прямому назначению водохранилище поработать так и не успело. Зато на долгие годы «лоевское море» стало Меккой и Мединой для рыбаков. Так бы и оставалось, но, не имея естественной подпитки, это «озеро на горе», которое медленно, но уверено высыхает.
Алесандр Добриян, СТВ:Колоссальное сооружение не что иное, как гигантское механическое сердце всей днепро-брагинской водной системы. Четыре двигателя, каждый мощностью 1250 киловатт, рассчитаны на то, чтобы каждую секунду поднимать 15 кубических метров воды на высоту десятиэтажного дома.
Наполнить море стоит примерно 4 миллиона рублей. Однако потратить на эти нужды мелиораторы не имеют права ни копейки: деньги выделяются исключительно на мероприятия, связанные с повышением плодородия сельхозугодий.
Ирина Трестьян, начальник финансового отдела Лоевского райисполкома:Исполком, конечно, тоже заинтересован в использовании данного объекта. Все-таки ему нужен хороший хозяин, который бы продлил ему жизнь.
Пока же ясно одно: без солидного инвестора собственное море лоевчанам не по карману. Но надежды здесь никто не теряет.
Сергей Гавриленко:Сумасшедшие государственные деньги: 13,2 миллионов рублей. На те, советские деньги — считайте, 13 миллионов долларов. Как это все разбазарить?
Василий Башлаков:Только надеждами мы и живем. А вдруг какой-то умный человек найдется, этот вопрос поднимет и сдвинет с мертвой точки.
За судьбу своего рукотворного моря в одном из самых маленьких районов страны переживает, кажется, каждый из 12 тысяч его жителей. В глазах людей читается неподдельный интерес к будущему этого незаурядного объекта мелиоративной системы, ставшего частью их малой родины.
Самое обсуждаемое
У начальника гомельской ГАИ случился инсульт, он, возможно, к работе не вернется
Водитель Lexus из Гомеля, сбивший насмерть за четыре года двоих пешеходов, просит его не сажать
Ночью гомельчанин на BMW снес забор у «Авторио», авто забрал эвакуатор — фото, видео
Психолог: «95 % белорусских мужчин изменяют своим женам»
Ермошина заявила, что подготовит референдум по изменению Конституции за 70 дней
Фотофакт: в Добруше не приспускали флаги в знак солидарности с трагедией в Кемерово
Глава «Белой Руси»: «Почему портреты Лукашенко не несли на День Воли?»