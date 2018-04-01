В Витебской области уроженцы Гомельщины в маске и с пистолетом совершили разбойное нападение на придорожное кафе и ограбили заведение

В деревне Юховичи Россонского района 29 марта двое мужчин напали на продавца местного придорожного кафе, сообщает милиция региона.

39-летняя работница кафе позвонила в милицию в пол-одиннадцатого вечера и рассказала, что час назад, когда заведение уже закрылось, в помещение вошли двое пьяных мужчин. Один из них был в маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, посетители потребовали отдать им деньги.

Мужчины втолкнули женщину в подсобку. Похитили из кассы около 100 рублей, взяли в кафе несколько бутылок спиртного, сигареты и шоколад и скрылись.

В задержании преступников участвовали работники Россонского и Полоцкого РОВД, управления угрозыска и ОМОН УВД. Учитывая близость российской границы, на задержание ориентировали коллег из Себежского и Невельского районов соседней страны.

Вскоре мужчин задержали на остановке общественного транспорта в деревне Якубово. Предварительно установлено, что подозреваемые — ранее судимые 46-летний и 34-летний мужчины, уроженцы Лоевского района Гомельщины.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.

Фото — УВД Витебского облисполкома