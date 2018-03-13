Отпуска за свой счет, низкие зарплаты и дома-призраки. 6 фактов про Лоевщину — самый «тунеядский» район

Лоевский район оказался самым проблемным с трудоустройством. Здесь почти каждый десятый официальный безработный больше года не может пристроить свою трудовую книжку. При этом 6,7% от списочной численности работников в прошлом году трудились в режиме вынужденной неполной занятости.

FINANCE.TUT.BY собрал 6 фактов про самый «тунеядский» район.

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1. Самым проблемным среди районов оказался Лоевский.

Президент — руководителю района: «Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни»

Лоевским районом руководит Вероника Байкова, ее назначили в сентябре прошлого года. До этого она работала управделами Мозырского райисполкома. Веронику Бойкову включали в топ-8 самых красивых белорусских чиновниц.

«Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни, — предупредил президент Веронику Бойкову, назначая ее на эту должность. — Несмотря на то, что я женщинам больше доверяю, чем мужикам. Но первым руководителем, первым лицом быть в какой-то структуре — это очень тяжело. Но давайте попробуем, потому что Лоевский район — это как раз, наверное, для женщин и подходящий район, и очень красивый район. Я это говорю, потому что сочувствую Вам. Но всячески желаю, чтобы у Вас получилось».

— Первостепенной задачей я ставлю работать над ростом благосостояния наших людей. Потому что люди — это действительно сегодня самое главное наше богатство. А добиться роста благосостония невозможно без развития экономики и сельского хозяйства, — заявила при назначении Вероника Байкова.

Один из самых бедных районов Беларуси

Лоевский район регулярно оказывается в числе самых бедных районов. Так, в декабре прошлого года средняя зарплата здесь составила 605,5 рубля.

В районе, по прогнозам, средняя зарплата в 2020 году составит 776 рублей. Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, к 2020 году в районе должна вырасти, по прогнозам, на 14,1% к 2015 году.

Сколько в районе официальных безработных

В 2017 году в Лоевском районе планировали создать 55 новых рабочих мест, а по факту — 30. Для сравнения: в Наровлянском районе также планировали открыть 55 новых рабочих мест, а создали — 59. На этот год в планах у властей Лоевского района создать 22 новых рабочих места.

Уровень зарегистрированной безработицы на начало февраля составил 0,8% от экономически активного населения. Официально нетрудоустроенными были 35 человек. По сравнению с ситуацией на начало января число безработных выросло на 6,1%.

В декабре прошлого года Лоевский район оказался в числе самых безработных. По прогнозам властей, к 2020 году уровень зарегистрированной безработицы в Лоевском районе не должен превысить 2% от экономически активного населения.

По статистике, в прошлом году предприятия на 22% больше уволили, чем приняли на работу.

Какие производства хотят развивать в Лоевском районе

Каждое пятое предприятие района — 21,4% от общего числа организаций — в 2017 году было убыточным. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 42,9%.

В Лоевском районе 3 промышленных предприятия — Лоевский комбинат строительных материалов «Полесьестрой», Лоевский агротехсервис, Лоевский райжилком хоз.

В Лоеве хотят развивать деревообработку. «Основным перспективным производством, планируемым к созданию в городском поселке Лоев, в период до 2020 года является деревообрабатывающее производство (оцилиндрованный брус, срубы, пиломатериалы)», — говорится в программе социально-экономического развития до 2020 года.

Послабления для бизнеса

Лоев попал в число городских поселков, в которых с 1 января 2018 года ИП и предприятия могут на льготных условиях осуществлять на селе розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, заниматься общественным питанием, оказывать бытовые услуги. Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года.

Тем временем, по статистике, жители Лоевского района стали меньше покупать товаров. Так, в январе этого года розничный товарооборот в районе упал на 2,6% к аналогичному периоду 2016-го. Во всех остальных районах Гомельской области этот показатель вырос.

Заброшенные квартиры и дома-призраки

В Лоевском районе 150 квартир и домов-призраков приходит в запустение. Заброшенное жилье появились после того, как люди получили дома в агрогородке и съехали.

Кроме того, в районе около 90 домов находятся в запущенном состоянии.

Тем временем обеспеченность населения общей площадью жилых домов составила в 2016 году 36,5 квадратных метра на одного человека. К 2020 году этот показатель хотят увеличить до 40,3 квадратных метра на одного человека.