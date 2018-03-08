В Лоевском районе 150 квартир и домов-призраков приходит в запустение

150 квартир и домов-призраков. В одном из районов Гомельской области люди жалуются на нежелание местных властей приводить в порядок пустующие квадратные метры.

Они появились после того, как люди получили дома в агрогородке и съехали. Жильё опустело, и оказалось, что никому всё это время было не нужно.

Нуждающимся отвечают, что квартир нет. И в то же время целые подъезды в многоэтажках приходят в аварийное состояние.

Когда-то здесь были и электричество, и водоснабжение (все условия для жизни). Сегодня это трудно назвать квартирой: дверей нет, полы разобраны, окна в некоторых комнатах забиты досками.

И это далеко не заброшенная многоэтажка: в ней живут люди. И соседство не просто портит вид, ещё и антисанитария: свалки и ночлежки появляются здесь регулярно. Таких, на первый взгляд, бесхозных квартир в Лоевском районе больше полусотни. Всё это — государственный жилищный фонд, который на бумаге, по техническим нормам, оказался непригодным для проживания.

Тарас Кривусев, начальник отдела контроля госсобственности Комитета госконтроля Гомельской области: «Не обеспечивали закрытый доступ к ним, кто хотел, мог прийти, демонтировать, что ему понравится, сделать с этим имуществом всё, что угодно, по своему усмотрению».

Проблема возникла не сегодня. Квартиры пустуют с 2012 года после того, как людям раздали дома в соседних агрогородках. От райисполкома на тот момент требовалось лишь одно — содержать фонд в надлежащем состоянии, пока не заселятся новые жильцы. Вешали замки, забивали гвоздями, но не помогло.

Дмитрий Гаврильков, директор коммунального предприятия «Лоевский райжилкомхоз»: «Ограничить доступ в сам подъезд мы не можем, и местное население, посещая эти квартиры, устраивает здесь такой дебош. Они взламывают двери и вот в такое состояние приводят. На этот день 1500 рублей надо, чтобы отремонтировать один метр квадратный жилфонда, но средств этих нет, мы едва успеваем Лоев ремонтировать».

Такая же ситуация и в частном секторе. 90 домов в районе не просто пустуют, а находятся в запущенном состоянии. Слишком ветхие и больше похожи на недострои, чем на жилплощадь, в которой когда-то жили люди.

А этот дом и вовсе существует только на бумаге (просторный, почти сто квадратных метров). На деле же нет ни крыши, ни стен: строение разобрано до фундамента. И восстановлению не подлежит.

В то время как габаритные двушки и даже трёшки пустуют и утопают в грязи, в районе растёт очередь на жильё. Нуждающихся в улучшении жилищных условий — уже более 500. Как решить проблему? Сегодня совместными усилиями решение приняли. Жилфонд, который всё ещё можно отремонтировать, возьмёт на баланс один из крупных молочных комбинатов региона.

Алексей Конопляник, начальник отдела ЖКХ Лоевского райисполкома: «Достигнута предварительная договорённость с руководством по вопросу проведения реконструкции, тепловой модернизации, приведения в надлежащее состояние. В последующем выражают намерение забрать весь жилищный фонд для размещения своих специалистов».

Кроме того, вернувшиеся (пока только на бумаге, но надеются и в реальности) квадраты отдадут в первую очередь многодетным семьям. Ольга Кожемяко — мама троих детей. Она говорит, что даже сами готовы помочь с ремонтом, и они такие не одни.

Ольга Кожемяко, житель д.Уборок Лоевского района: «Мы живём в служебном жилье, на время работы. Чуть что случись — и мы оказываемся на улице, жилья нет у нас. Если бы эти квартиры были в надлежащем состоянии, почему бы тут не жить? Люди бы жили».

Сейчас в райисполкоме решают, в каком порядке квартиры и дома будут приводить в надлежащее состояние.

Виновных же в появлении домов-фантомов ждёт наказание. Материалы проверки госконтроля переданы в прокуратуру.