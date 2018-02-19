Разбудили и спасли. В Лоеве 45-летняя женщина спала в горящем доме до приезда спасателей

В субботу вечером в Лоеве загорелся двухэтажный кирпичный дом. Из-под кровли дома шел дым, но он совсем не мешал хозяйке: она спала вплоть до приезда спасателей.

К счастью, сотрудники МЧС подоспели вовремя. В спальне на первом этаже они нашли спящую 45-летнюю женщину. Спасатели были вынуждены потревожить крепкий сон хозяйки и вывести ее из горящего дома.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.







