Фотофакт: в Лоеве сгорело авто жителя Могилевской области

7-го февраля в Лоеве на улице Ленина в 16:30 загорелся автомобиль «Опель-Зафира», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Неподалеку дежурил экипаж сотрудников ГАИ, когда внезапно на проезжую часть выбежал молодой человек, который кричал и размахивал руками. Чтобы выяснить, что же случилось, сотрудники ГАИ направились к парню — на стоянке возле магазина «Алёнка» горела иномарка.

Милиционеры вызвали пожарных и совместно потушили горящую машину. Причиной пожара стала неисправная проводка внутри салона.





Житель Могилевской области попросил сотрудников ГАИ доставить неисправный автомобиль к дому его знакомых, сообщает УВД. Автоинспекторы отозвались на просьбу и организовали буксировку авто с помощью техники местных коммунальников.