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Фотофакт: в Лоеве сгорело авто жителя Могилевской области

  • 15 февраля 2018, 12:08
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7-го февраля в Лоеве на улице Ленина в 16:30 загорелся автомобиль «Опель-Зафира», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Неподалеку дежурил экипаж сотрудников ГАИ, когда внезапно на проезжую часть выбежал молодой человек, который кричал и размахивал руками. Чтобы выяснить, что же случилось, сотрудники ГАИ направились к парню — на стоянке возле магазина «Алёнка» горела иномарка.

Милиционеры вызвали пожарных и совместно потушили горящую машину. Причиной пожара стала неисправная проводка внутри салона.


Житель Могилевской области попросил сотрудников ГАИ доставить неисправный автомобиль к дому его знакомых, сообщает УВД. Автоинспекторы отозвались на просьбу и организовали буксировку авто с помощью техники местных коммунальников.


gomel.today
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Места: Лоев (165)

Метки: Происшествия (11694), Область (5122), Авто (4972)

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