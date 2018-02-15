Сезон ралли-спринта стартует в Гомельской области

17 февраля пилоты и штурманы соберутся в Лоевском районе, вблизи н.п. Рудня Каменева. Экипажи проедут 47 боевых километров по снегу и льду.

На старте можно будет увидеть как новых пилотов, так и звезд белорусского автоспорта. Организаторы надеются, что на гонку после второго места на «Дакаре» приедет Сергей Вязович. Всего в ралли-спринте «Гомельщина-2018» планируют принять участие 15 белорусских и 2 российских экипажа. Это серьезный прирост с 2015 года, когда здесь прошли первые соревнования с десятью машинами.

Гонка под Гомелем даст старт новому Кубку BMW Rally Cup, организованному командой Prodriver.by. В нем будут принимать участие исключительно автомобили марки BMW, что позволит создать равные условия для борьбы на одинаковых машинах.

Посмотреть на гонку могут все желающие. Вход на спецучасток будет организован с 8.00 до 11.00, после чего трассу закроют, покинуть зрительские зоны можно будет только по завершении гонки примерно в 16.20. Организаторы ралли-спринта советуют болельщикам одеваться теплее и приезжать заранее, брать с собой плед и горячий чай. Гид по гонке для зрителей можно посмотреть по ссылке. Входной билет на ралли-спринт с человека — 5 рублей. Если вы едете на автомобиле, то независимо от количества людей в нем цена за проезд на спецучасток составит 10 рублей.

В зоне сервиса с самого утра и до вечера будет организована выездная палатка с хот-догами и чаем.

По завершении гонки все участники получат наборы автокосметики из Польши торговой марки Dr.Marcus, а победители — дополнительные памятные призы от партнеров ралли-спринта.