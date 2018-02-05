Под Лоевом УАЗ хотел обогнать велосипедиста и съехал в кювет, пострадали три пассажира

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 35-м км автодороги Брагин — Холмеч, в направлении Брагина, около восьми утра.

— Водитель автомобиля УАЗ совершал маневр обгона велосипедиста, который ехал в попутном направлении. При этом он не учел погодные условия, связанные с обильным снегопадом, не справился с управлением и оказался в кювете. После чего авто опрокинулось, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Из-за происшествия пострадали 54-летний, 44-летний и 41-летний пассажиры. Двоих госпитализировали в хирургическое отделение Лоевской районной больницы, третий, получивший травму головы, от госпитализации отказался. Автомобилем управлял 55-летний водитель.

Не учел погодные условия и состояние дороги и водитель в городском поселке Корма, что также привело к лобовому столкновению с другим авто. Он сам и его пассажир получили травмы.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Всего за предвыходной и выходные дни на территории области выявлено около 2600 нарушений ПДД, сообщает Госавтоинспекция Гомельщины, в них пострадали семеро.

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