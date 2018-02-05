Под Лоевом УАЗ хотел обогнать велосипедиста и съехал в кювет, пострадали три пассажира

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 35-м км автодороги Брагин — Холмеч, в направлении Брагина, около восьми утра.
— Водитель автомобиля УАЗ совершал маневр обгона велосипедиста, который ехал в попутном направлении. При этом он не учел погодные условия, связанные с обильным снегопадом, не справился с управлением и оказался в кювете. После чего авто опрокинулось, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Из-за происшествия пострадали 54-летний, 44-летний и 41-летний пассажиры. Двоих госпитализировали в хирургическое отделение Лоевской районной больницы, третий, получивший травму головы, от госпитализации отказался. Автомобилем управлял 55-летний водитель.
Не учел погодные условия и состояние дороги и водитель в городском поселке Корма, что также привело к лобовому столкновению с другим авто. Он сам и его пассажир получили травмы.
По фактам ДТП проводятся проверки.
Всего за предвыходной и выходные дни на территории области выявлено около 2600 нарушений ПДД, сообщает Госавтоинспекция Гомельщины, в них пострадали семеро.
Фото носит иллюстративный характер
Самое обсуждаемое
Гомель лихих 90-х на фото. Каким был город в сложную эпоху
Видеофакт: водитель «Рено» ехал на красный свет, а экипаж ГАИ двигался по правилам — подробности резонансного ДТП на Речицком проспекте
«Интеллигентная, а нужны бойкие». Экономист из Гомеля полгода не может найти работу «хоть на 230 рублей»
Невыдуманная история: Отец. 19 лет спустя
«Вместо регистрации в ГАИ документы изъяли и завели уголовное дело». Гомельчанин купил BMW в «конфискате» и не обрадовался
Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео (18+)
«Конечно, нас обманули!». Новый микрорайон в Гомеле пустует из-за отсутствия коммуникаций — видео