В Лоевском районе пограничники задержали рыбака из Украины, который заблудился из-за снегопада

  • 31 января 2018, 12:14
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29 января в Лоевском районе пограничники задержали мужчину без документов, который представился гражданином Украины.

О нахождении неизвестного в районе н.п. Абакумы пограничному наряду сообщил член добровольной дружины. Мужчина пояснил, что сутками ранее отправился на рыбалку на озеро Берестовское на украинской стороне. Однако из-за сильного снегопада потерял ориентировку и неумышленно перешёл на территорию Беларуси.

Гражданин после установления личности привлечён к административной ответственности за нарушение государственной границы, пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории (ст. 23.29, 23.30 и 23.55 КоАП Республики Беларусь).


Госпогранкомитет РБ
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Места: Лоев (162), Украина (286)

Метки: Происшествия (11632)

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