В Лоевском районе пограничники задержали рыбака из Украины, который заблудился из-за снегопада

29 января в Лоевском районе пограничники задержали мужчину без документов, который представился гражданином Украины.

О нахождении неизвестного в районе н.п. Абакумы пограничному наряду сообщил член добровольной дружины. Мужчина пояснил, что сутками ранее отправился на рыбалку на озеро Берестовское на украинской стороне. Однако из-за сильного снегопада потерял ориентировку и неумышленно перешёл на территорию Беларуси.

Гражданин после установления личности привлечён к административной ответственности за нарушение государственной границы, пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории (ст. 23.29, 23.30 и 23.55 КоАП Республики Беларусь).