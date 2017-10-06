Смартум 02/10 - 08/10:

Житель Лоева уехал на работу в Москву и без вести пропал, его разыскивает милиция

  • 06 октября 2017, 11:24
  • 774
  • 0



Мельников Сергей Александрович 1978 года рождения уехал в столицу РФ в июне этого года.

С тех пор о нем ничего не известно, в связи с чем Лоевский районный отдел следственного комитета объявил мужчину в розыск.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лысый, лицо овальное европейского типа, был одет по сезону. Особые приметы — шрам от ожога на правом предплечье размером 10×0,3 см, отсутствует зрение на правом глазу, сообщает bragin.by


gomel.today

Места: Лоев (154)

Метки: Происшествия (10928)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/10 - 08/10:

Самое читаемое