Житель Лоева уехал на работу в Москву и без вести пропал, его разыскивает милиция

Мельников Сергей Александрович 1978 года рождения уехал в столицу РФ в июне этого года.

С тех пор о нем ничего не известно, в связи с чем Лоевский районный отдел следственного комитета объявил мужчину в розыск.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лысый, лицо овальное европейского типа, был одет по сезону. Особые приметы — шрам от ожога на правом предплечье размером 10×0,3 см, отсутствует зрение на правом глазу, сообщает bragin.by