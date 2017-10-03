«Безграничная» делянка. Из-за ошибки лесной охраны «Гомельдрев» незаконно вырубил 410 деревьев в Лоевском районе

Причиной незаконной вырубки стало некачественное проведение отвода участка и отсутствие контроля за работой заготовителей со стороны работников лесной охраны.

Как сообщила Госинспекция охраны животного и растительного мира, несмотря на то, что лесхоз оформил документы, которые позволяли проведение вырубки сосново-березового леса на площади 8 гектаров, работники Малиновского лесничества сделали отвод делянки площадью 8,4 гектара. На избыточной площади находились 410 деревьев.

Заготавливало древесину акционерное общество «Гомельдрев». Пока решили проверить правильность разработки, лесозаготовители всю древесину из леса вывезли. Но результаты повторных замеров площади лесосеки и перечня пней срубленных деревьев показали, что сотрудник лесной охраны, управлявший отводом участка, ошибся на 40 соток, на которых росли 410 деревьев. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 205 кубометров.

Виновным в нарушении признан Лоевский лесхоз. Он должен выплатить государству более 11 тысяч рублей ущерба, причиненного окружающей среде, около 4 тысяч рублей стоимости незаконно срубленной древесины и 1150 рублей штрафа.

Как пояснила Гомельскому Зеленому порталу главный лесничий Лоевского лесхоза Евгения Наварич, нарушение законодательства произошло еще в конце прошлого года. В отводе участка участвовали несколько человек. При этом бусольную съемку и просечки границ участка выполняла одна бригада, а перечень деревьев, которые можно срубить, осуществляла другая. Последние и посчитали все деревья в лесном массиве. А лесозаготовители с ОАО «Гомельдрев», которые выкупили древесину в делянке, вырубили все деревья, которые имели метки к вырубке. Таким образом и получилось, что вырубили не предназначенную для вырубки площадь в 40 соток.

Сотрудники же лесничества правильность разработки делянки не отслеживают, и нарушение открылось только в этом году, когда в присутствии инспекторов Госинспекции охраны животного и растительного мира проводился осмотр места вырубки и границы участка вызвали вопросы.

Определенный срок понадобился для разбирательства и выяснения виновных. Лесхоз оплатил все, что было начислено, и ситуация разрешилась только сейчас, хотя, еще и не до конца. Теперь же выплачены суммы будут взиматься с непосредственных виновников — сотрудников государственной лесной охраны лесничества.





Минлесхоз — охранники или воры? Почему работники лесного хозяйства в лидерах среди нарушителей природоохранного законодательства?

Эта ситуация стала очередным свидетельством того, насколько тщательно сегодня относятся непосредственно к охране лесных богатств люди, носящие зеленую форму с дубовыми листьями на петлицах. Есть все основания полагать, что тем же лесничим попросту было не до того. Несмотря на гигантскую площадь, которую решили отвести под вырубку, никто не проконтролировал правильность отвода и разработки делянки.

Кстати, лесничий Малиновского лесничества, где произошла эта незаконная вырубка, вообще отказался что-то комментировать.

Чем занимались те, кто непосредственно отвечает за состояние охраны этого участка леса — можно только догадываться. Скорее всего, они и сами в это время больше всего внимания уделяли лесозаготовкам, а не охране леса. Этот пример еще раз показал порочность практики нагрузки работников государственной лесной охраны лесозаготовительных работ, которая существует в системе Минлесхоза и значительно преобладает в обязанностях людей в зеленой форме.