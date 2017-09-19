«Голова практически объята пламенем». В Лоеве инспектор по делам несовершеннолетних спасла мужчину из огня

...Старший лейтенант милиции Ирина Кацуба вошла в комнату и не поверила своим глазам: в густом дыму на диване лежал хозяин дома и явно не осознавал, что его голова практически объята пламенем.

В Лоевский РОВД по телефону обратилась женщина: ее муж, в конце июля вернувшийся из ЛТП, пьянствует и не пускает их с трехлетней дочерью в дом. Лоевчанка пояснила, что отправляется к сестре, и попросила сотрудников милиции разобраться в ситуации. По сообщению выехала старший участковый инспектор ИДН Ирина Кацуба с коллегой, которые несли службу в усиленном наряде ОДС.

— Я вошла в дом — дверь была не заперта — и в веранде не заметила ничего необычного. Но уже в основной части дома почувствовала едкий запах дыма. Прошла в комнату и ахнула: на диване в сознании лежал хозяин дома, и возле его лица открытым огнем горело постельное белье, — рассказывает Ирина.

Инспектор тут же бросилась к нему, начала стягивать с горящего ложа. Мужчина был хоть и в сознании, но пьян настолько, что не понимал ничего из того, что происходило вокруг.

С большим трудом девушке удалось вытащить пьяного из огня, и тут она увидела на простыне сигарету.

«Что ж ты куришь в постели? Чуть дом не спалил!» — упрекнула милиционер. Слегка вернувшийся в себя мужчина схватил сигарету и куда-то выбросил.

Возгорание потушили своими силами, вышли на улицу, а через минуту подошла и хозяйка дома. Ее опросили, его же забрали в райотдел для освидетельствования.

Сотрудники МЧС составили в отношении любителя курить в постели административный протокол. Интересно, что извещатель, который находился в той же комнате, не сработал, так как был неисправен. Хозяин вовремя не заменил батарейку.

— Эту семью я знаю хорошо, — говорит Ирина. — Здесь постоянно происходят скандалы, причиной которых становится беспробудное пьянство главы семейства. Раньше признавалось социально опасное положение в семье, но когда отца оформили в ЛТП, статус изменили. Данный инцидент, скорее всего, повлияет на их положение, так как инспекция по делам несовершеннолетних обязана информировать органы опеки и попечительства о подобных происшествиях.

Курильщику придется отвечать по ст.17.1 КоАП Беларуси, за мелкое хулиганство ему грозит наказание до 30 базовых величин штрафа или административный арест. Но, несмотря ни на что, этот случай оказался для него поистине счастливым: не вызови жена милицию, не прояви такую реакцию и смелость старший инспектор Ирина Кацуба, возможно, составлять протоколы в отношении него не пришлось бы больше никогда.